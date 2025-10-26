महाराष्ट्र में बड़ा हादसा: धूं-धूं कर जली 50 यात्रियों से भरी बस, डिपो में मची अफरातफरी

गौरतलब हो कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में शुक्रवार (24 अक्टूबर) तड़के लगभग 3 बजे हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर एक निजी बस में अचानक आग लगने से बाइक चालक समेत 20 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा चिन्नाटेकुर गांव के पास हुआ था। इस हादसे में कई यात्री घायल भी हुए। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे के समय बस में 46 लोग सवार थे। यह निजी बस बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही थी और एक मोटरसाइकिल से टकरा गई थी। इसी दौरान बस में आग लगी, जिससे वह जलकर राख हो गई।