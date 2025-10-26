महाराष्ट्र में बड़ा हादसा: धूं-धूं कर जली 50 यात्रियों से भरी बस, डिपो में मची अफरातफरी

पुणे में देखते ही देखते जल गई पूरी बस
महाराष्ट्र के पुणे शहर में कुरनूल बस त्रासदी (Kurnool Bus Fire Tragedy) जैसी बड़ी दुर्घटना टल गई है। पुणे के इंदापूर बस डिपो में रविवार तड़के बड़ा हादसा होते-होते बच गया। धाराशिव-पुणे मार्ग पर चलने वाली एसटी बस अचानक आग की चपेट में आ गई। हादसा रात करीब दो बजकर दस मिनट पर हुआ, जब बस डिपो के नंबर 11 स्टॉप पर खड़ी थी। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में बस खाक हो गई।
हादसे के समय बस में करीब 50 यात्री सवार थे। अचानक आग लगते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। लेकिन सभी ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही कि किसी को भी चोट नहीं आई। हालांकि यात्रियों का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद डिपो में अफरा-तफरी मच गई।
मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। शुरुआती जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि बस में ईंधन रिसाव के कारण आग लगी। पुलिस और परिवहन विभाग ने जांच शुरू कर दी है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस जल गई। यात्रियों को बाहर निकलने में अगर कुछ और देरी हुई होती, तो बड़ा अनर्थ हो सकता था।
गौरतलब हो कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में शुक्रवार (24 अक्टूबर) तड़के लगभग 3 बजे हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर एक निजी बस में अचानक आग लगने से बाइक चालक समेत 20 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा चिन्नाटेकुर गांव के पास हुआ था। इस हादसे में कई यात्री घायल भी हुए। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे के समय बस में 46 लोग सवार थे। यह निजी बस बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही थी और एक मोटरसाइकिल से टकरा गई थी। इसी दौरान बस में आग लगी, जिससे वह जलकर राख हो गई।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग