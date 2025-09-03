Big Accident: महाराष्ट्र परिवहन की बस ट्रक से टकराई, उड़े परखच्चे, यात्रियों में मची चीख पुकार

हादसे में खामगांव निवासी 27 वर्षीय मुकेश शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद 25 वर्षीय सूरज गाडगे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों टाटा कैपिटल कंपनी के कर्मचारी बताये जा रहे है और काम से नांदुरा गए थे। बताया जा रहा है कि लौटते समय उन्होंने कार रोकी थी और तभी सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।