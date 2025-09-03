Big Accident: महाराष्ट्र परिवहन की बस ट्रक से टकराई, उड़े परखच्चे, यात्रियों में मची चीख पुकार

महाराष्ट्र में सोलापुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यह दुर्घटना सोलापुर जिले के बोरामणी गांव के पास हुई, जहां तेज रफ्तार ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस का एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 20 यात्रियों के घायल होने की खबर है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह बस कर्नाटक के बिदर से महाराष्ट्र के पंढरपुर की ओर जा रही थी। अचानक सामने से आए ट्रक ने बस को जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में 20 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचित किया। जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों को सोलापुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि कुछ घायलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। हादसे का कारण फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि चालक की लापरवाही की वजह से यह टक्कर हुई होगी।
उधर, हादसे की खबर मिलते ही घायलों के परिजन अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आएगी।
महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में खामगांव-नांदुरा रोड पर मंगलवार-बुधवार की रात करीब 12:30 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना चिखली आमसारी कांटे के पास हुई, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में खामगांव निवासी 27 वर्षीय मुकेश शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद 25 वर्षीय सूरज गाडगे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों टाटा कैपिटल कंपनी के कर्मचारी बताये जा रहे है और काम से नांदुरा गए थे। बताया जा रहा है कि लौटते समय उन्होंने कार रोकी थी और तभी सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।