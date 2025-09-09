आदर्श शिक्षक पुरस्कार लेकर लौटते समय दर्दनाक हादसा, दादा-दादी समेत नन्हे पोते की मौत, 4 जख्मी

महाराष्ट्र के सांगली जिले (Sangli Accident) में हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार शिक्षक गंभीर तौर पर घायल हो गए। सांगली जिले के तासगांव-भिलवडी मार्ग पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। तासगांव शहर से दो किमी दूर एक कार और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। दादा-दादी समेत नन्हे पोते की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।