आदर्श शिक्षक पुरस्कार लेकर लौटते समय दर्दनाक हादसा, दादा-दादी समेत नन्हे पोते की मौत, 4 जख्मी

महाराष्ट्र के सांगली जिले (Sangli Accident) में हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार शिक्षक गंभीर तौर पर घायल हो गए। सांगली जिले के तासगांव-भिलवडी मार्ग पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। तासगांव शहर से दो किमी दूर एक कार और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। दादा-दादी समेत नन्हे पोते की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा दोपहर करीब दो बजे हुआ। सांगली की एक शिक्षण संस्था के चार शिक्षक वैगनआर कार से कडेपुर में आयोजित आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह में गए थे। इनमें स्वाति अमित कोली को आदर्श शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद स्वाति के साथ तीन और शिक्षक वैगनआर कार से सांगली लौट रहे थे। तासगांव के पास पहुंचते ही उनकी कार सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे।
हादसे में बाइक सवार शिवाजी बापू सुतार (57), उनकी पत्नी आशाताई शिवाजी सुतार (55) और पांच वर्षीय पोता वैष्णव ईश्वर सुतार की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों काकड़वाड़ी में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे। कार में मौजूद चारों शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तासगांव और सांगली के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में पुलिस की मदद की। पुलिस ने भी तुरंत मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार होने की वजह यह हादसा इतना भयानक था, हालांकि सटीक कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है।