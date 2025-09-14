पहले तीन और अब 4… मां ने 7 बच्चों को दिया जन्म, पहले भी हो चुका है ऐसा ‘चमत्कार’

महाराष्ट्र के सातारा जिले से एक अनोखी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 27 वर्षीय महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है। खास बात यह है कि इससे पहले भी महिला ने जुड़वाँ बच्चों को जन्म दिया था। यानी अब तक उसके आंचल में कुल सात नन्हें-मुन्ने आ गए हैं। इस चमत्कारिक घटना ने न सिर्फ परिजनों बल्कि डॉक्टरों और पूरे जिले को भी हैरत में डाल दिया है।