मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज क्यों भेजा…दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट, महाराष्ट्र में चौंकाने वाला मामला

महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा शहर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नालासोपारा (पूर्व) के मोरेगांव इलाके में इंस्टाग्राम पर भेजे गए एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड को अश्लील मैसेज भेजने से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्तों ने ही एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी। मृतक का नाम प्रतीक वाघे (उम्र 24) बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।