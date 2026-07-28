महाराष्ट्र: पूर्व सरपंच के साथ अफेयर, शक में गला घोंटकर हत्या, 350 KM तक घूमा… सुरेखा मर्डर केस में बड़ा खुलासा

Kolhapur News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सामने आए एक सनसनीखेज हत्याकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। प्रेम संबंध में बेवफाई के शक ने एक व्यक्ति को इतना हैवान बना दिया कि उसने अपनी प्रेमिका की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी शव को बोरी में भरकर अपनी इको कार की डिक्की में रखकर करीब 350 किलोमीटर तक ड्राइविंग करता रहा। वह कोल्हापुर से ठाणे जिले के भिवंडी पहुंच गया। हालांकि, पुलिस ने सूचना मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल यह रहस्य बना हुआ है कि वह शव को ठिकाने लगाने के लिए कहां ले जा रहा था।