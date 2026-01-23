इंसान है या दरिंदा! बाथरूम में दो महीने के पिल्ले के साथ हैवानियत, फिर लोगों ने किया हैरान करने वाला काम

मिली जानकारी के अनुसार, इंसानियत को कलंकित करने वाला यह मामला रविवार का है। कुरार पुलिस स्टेशन के अनुसार, आरोपी का नाम विकास बेसकर पासवान है। एक 20 साल का युवक कुत्ते के छोटे से बच्चे को चॉकलेट दिखाकर अपने पास बुलाया और उसे पकड़कर पब्लिक बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही पिल्ले की जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। आस-पास के लोग पिल्ले की आवाज सुनकर बाथरूम की तरफ गए तो पता चला कि आरोपी पिल्ले के साथ कुकर्म कर रहा था। लोगों ने आरोपी को वहीं धर लिया और उसकी पिटाई लगा दी। वहीं, घटना के बाद पिल्ले की हालत गंभीर बताई जा रही है।