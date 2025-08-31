ठाकरे ब्रांड तो अच्छा है लेकिन… राज पर बरसे मनोज जरांगे, कहा- मराठों के मामले में दखल न दें

मनोज जरांगे ने शनिवार को कहा, “राज्य की जनता मानती है कि दोनों भाई (उद्धव और राज ठाकरे) अच्छे हैं, ब्रांड (ठाकरे) भी अच्छा है। लेकिन वह व्यक्ति (राज ठाकरे) बिना वजह मराठों के मुद्दों में दखल दे रहा है। क्या हमने कभी उनसे पूछा कि मराठों ने 11 से 13 विधायक चुनकर दिए और वे सब पाला बदलकर चले गए? उसके बाद तुम मराठवाड़ा कब आए? क्या हमने पूछा? तुम कल पुणे कब गए? क्या हमने पूछा? तुम्हारा ससुराल नासिक में है, तुम वहां पचास बार आते हो, क्या हमने कभी सवाल उठाया? लोकसभा चुनाव में फडणवीस ने तुम्हें हराया, उसके बाद विधानसभा में तुम्हारे बेटे को हराया, फिर भी तुम उसी के पीछे चलते हो। राज ठाकरे मान-सम्मान के भूखे बच्चे जैसे हैं। फडणवीस उनके घर जाकर चाय पी लें, भले ही पूरी पार्टी खत्म हो जाए, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।”