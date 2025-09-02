मुंबई में मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहला मामला दर्ज, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में पांच दिन से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को सरकार को आगाह किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे किसी भी कीमत पर बिना मराठा आरक्षण लिए मुंबई से नहीं जाएंगे। अगर जबरदस्ती की गई तो इसके परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। उन्होंने मराठा प्रदर्शनकारियों से अदालत के निर्देशों का पालन करने और सड़कों पर इधर-उधर घूमकर मुंबईवासियों को असुविधा नहीं पहुंचाने के लिए कहा। उधर, मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान में आगे प्रदर्शन की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है और मराठा आंदोलनकारियों से मैदान जल्द से जल्द खाली करने को कहा है। जबकि मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ एक मामला भी दर्ज किया गया है।