Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई में मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहला मामला दर्ज, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस

Maratha Protesters Vandalize BEST Bus : मनोज जरांगे ने मराठा प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे अदालत के निर्देशों का पालन करें और सड़कों पर बिना वजह घूमकर मुंबईवासियों को किसी भी तरह की असुविधा न पहुंचाएं।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 02, 2025

Maratha Reservation Protest
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर मराठा प्रदर्शनकारी (Photo: IANS)

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में पांच दिन से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को सरकार को आगाह किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे किसी भी कीमत पर बिना मराठा आरक्षण लिए मुंबई से नहीं जाएंगे। अगर जबरदस्ती की गई तो इसके परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। उन्होंने मराठा प्रदर्शनकारियों से अदालत के निर्देशों का पालन करने और सड़कों पर इधर-उधर घूमकर मुंबईवासियों को असुविधा नहीं पहुंचाने के लिए कहा। उधर, मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान में आगे प्रदर्शन की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है और मराठा आंदोलनकारियों से मैदान जल्द से जल्द खाली करने को कहा है। जबकि मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ एक मामला भी दर्ज किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार मुंबई के जुहू इलाके में मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। यह मामला आंदोलनकारियों और बेस्ट बस यात्रियों के बीच हुई मारपीट को लेकर दर्ज किया गया है। जुहू पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मनोज जरांगे का मुंबई में आंदोलन शुरू होने के बाद मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ यह पहला केस दर्ज किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए जुटे प्रदर्शनकारियों ने पश्चिमी उपनगर में बेस्ट बस के यात्रियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की और एक बस में तोड़फोड़ की।

ये भी पढ़ें

आजाद मैदान खाली करो… मनोज जरांगे को मुंबई पुलिस ने भेजा नोटिस, CM फडणवीस पर भड़के मराठा प्रदर्शनकारी
मुंबई
Manoj Jarange Maratha Andolan in Mumbai

बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) बेस्ट के प्रवक्ता ने बताया कि रविवार शाम करीब सवा सात बजे प्रदर्शनकारियों और कुछ यात्रियों के बीच झड़प हो गई। यह घटना जुहू बस स्टॉप पर एक निजी ऑपरेटर से पट्टे पर ली गई बस में हुई। घटना के समय बस में चालक एवं परिचालक मौजूद नहीं थे और बस खड़ी थी।

आरोप है कि मराठा प्रदर्शनकारियों ने बस के अंदर जाकर यात्रियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की और बस की खिड़की तोड़ दी। बाद में बस चालक ने पुलिस को घटना सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची सभी जा चुके थे।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। जिसमें भगवा टोपी और स्कार्फ पहने प्रदर्शनकारियों और कुछ यात्रियों को एक-दूसरे के साथ हाथापाई करते देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर किये जा रहे विरोध प्रदर्शन के लिए समुदाय के हजारों लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों से मुंबई आये हुए हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में आंदोलनकारी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) और दक्षिण मुंबई के महत्वपूर्ण इलाकों में इकट्ठा हुए, जिससे यातायात बाधित हो गया और लोकल ट्रेन यात्रियों को भी असुविधा हुई। हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस प्रदर्शनकारियों और उनके वाहनों को दक्षिण मुंबई से हटा रही है।

ये भी पढ़ें

अभिनेत्री की कार पर हमला, महिला पत्रकारों से बदसलूकी… मराठा आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल
मुंबई
Actress Sumona Chakravarti car attack Maratha andolan

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Sept 2025 12:31 pm

Published on:

02 Sept 2025 12:28 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहला मामला दर्ज, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट