दिवाली की रात ‘अग्नि तांडव’, दो इमारतों में लगी भयानक आग, 6 लोगों की मौत

नवी मुंबई में रहेजा रेजीडेंसी की 10, 11, 12 मंजिल पर लगी भीषण आग (File Photo)
नवी मुंबई के वाशी इलाके में सोमवार की मध्यरात्रि एक दर्दनाक हादसा हुआ। सेक्टर-14 एमजी कॉम्प्लेक्स स्थित रहेजा रेसिडेंसी सोसायटी में लगी भीषण आग में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक छह साल की बच्ची भी शामिल है। इस घटना में कुल 10 लोग घायल हुए है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है।
यह आग रात करीब 12:40 बजे दसवीं मंजिल पर लगी और देखते ही देखते 11वीं और 12वीं मंजिल तक फैल गई। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वाशी, नेरुल, ऐरोली और कोपरखैरने के अग्निशमन दल को मौके पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि 10वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 12वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में दंपति और उनकी बेटी की मौत हो गई।
मृतकों की पहचान कमला हिरल जैन (84), सुंदर बालकृष्णन (44), पूजा राजन (39) और वेदिका सुंदर बालकृष्णन (6) के रूप में हुई है। वहीं, कई लोग आग में झुलस गए, जिन्हें हिरानंदानी और एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दूसरी ओर, नवी मुंबई के कामोठे इलाके में भी दिवाली के दिन एक इमारत में भयानक आग लग गई। सेक्टर-36 की आंबे श्रद्धा कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिलेंडर विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई। आग देखते ही इमारत के लोग बाहर निकल आए। लेकिन इमारत की दूसरी मंजिल पर रहने वाले परिवार के तीन सदस्य किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन मां और बेटी अंदर फंस गईं। अग्निशमन दल ने उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों की मौत हो गई।
यह हादसा रात करीब 9 बजे के आसपास हुआ, जब इमारत की दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट में अचानक आग भड़क उठी। इसके बाद ऊपरी मंजिल पर स्थित एक घर में दो सिलेंडर फट गए। इस वजह से आग तेजी से फैली। आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है और जांच चल रही है। ऐन दिवाली के मौके पर हुए इन हादसों ने पूरे नवी मुंबई शहर को झकझोर दिया है।
