दिवाली की रात ‘अग्नि तांडव’, दो इमारतों में लगी भयानक आग, 6 लोगों की मौत

दूसरी ओर, नवी मुंबई के कामोठे इलाके में भी दिवाली के दिन एक इमारत में भयानक आग लग गई। सेक्टर-36 की आंबे श्रद्धा कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिलेंडर विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई। आग देखते ही इमारत के लोग बाहर निकल आए। लेकिन इमारत की दूसरी मंजिल पर रहने वाले परिवार के तीन सदस्य किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन मां और बेटी अंदर फंस गईं। अग्निशमन दल ने उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों की मौत हो गई।