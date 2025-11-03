तेरे पिता को मार दूंगा… नाबालिग छात्रा को धमकाकर कॉलेज से ले गया लॉज, फिर की हैवानियत

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 1 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान शिवना निवासी कृष्णा माणिकराव काले (25 वर्ष) के तौर पर हुई है। शनिवार सुबह वह कॉलेज के परिसर में पहुंचा और पीड़ित छात्रा से बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान उसने लड़की से अपनी कार में बैठने के लिए कहा। जब छात्रा ने मना किया, तो आरोपी ने धमकी दी कि वह उसके पिता को मार डालेगा। उसने छात्रा को जबरन गाड़ी में बिठाया और फर्दापूर इलाके में एक लॉज पर ले गया।