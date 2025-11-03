Patrika LogoSwitch to English

तेरे पिता को मार दूंगा… नाबालिग छात्रा को धमकाकर कॉलेज से ले गया लॉज, फिर की हैवानियत

Maharashtra College Girl Rape: नाबालिग कॉलेज छात्रा को एक युवक ने धमकी देकर अगवा किया और उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी फरार है और उसकी तलाश पुलिस कर रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 03, 2025

Rape Case (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Rape Case (प्रतीकात्मक तस्वीर)

महाराष्ट्र (Maharashtra Crime) के छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग कॉलेज छात्रा को एक युवक ने धमकी देकर अगवा किया और उसके साथ लॉज में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने लड़की को यह कहकर डराया कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसके पिता की हत्या कर देगा।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 1 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान शिवना निवासी कृष्णा माणिकराव काले (25 वर्ष) के तौर पर हुई है। शनिवार सुबह वह कॉलेज के परिसर में पहुंचा और पीड़ित छात्रा से बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान उसने लड़की से अपनी कार में बैठने के लिए कहा। जब छात्रा ने मना किया, तो आरोपी ने धमकी दी कि वह उसके पिता को मार डालेगा। उसने छात्रा को जबरन गाड़ी में बिठाया और फर्दापूर इलाके में एक लॉज पर ले गया।

लॉज में आरोपी ने उसे फिर से जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती की। नाबालिग छात्रा ने विरोध किया तो उसे और उसके परिवार को खत्म करने की धमकी की। इसके बाद आरोपी ने उसे कॉलेज के छुटने के समय पर वापस वहीं छोड़ दिया ताकि किसी को शक न हो।

शाम को घर लौटने के बाद छात्रा ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। यह सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत अजिंठा पुलिस थाने जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी कृष्णा काले के खिलाफ बीएनएस (BNS) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।

अजिंठा पुलिस ने बताया कि आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है। इस घिनौनी वारदात से संभाजीनगर में आक्रोश का माहौल है।

Published on:

03 Nov 2025 06:43 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / तेरे पिता को मार दूंगा… नाबालिग छात्रा को धमकाकर कॉलेज से ले गया लॉज, फिर की हैवानियत

