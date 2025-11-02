Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

महाराष्ट्र: कार सीख रही लड़की से हुई बड़ी गलती, पिता और तीन बहनों की दर्दनाक मौत!

Maharashtra Accident: महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। एक गलती से पलभर में पूरा परिवार ही उजड़ गया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 02, 2025

Maharashtra Accident News

महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले (Yavatmal News) से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक पिता अपनी 17 वर्षीय बेटी को कार चलाना सिखा रहे थे, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं। हादसे में पिता और उनकी तीन बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच साल की भतीजी गंभीर रूप से घायल है।

पिता और तीन बेटियों की मौत

यह घटना वणी-घुग्गुस मार्ग पर जन्नत हॉल के पास हुई। मृतकों की पहचान रियाजुद्दीन रफ़ीउद्दीन शेख (52), मायरा रियाजुद्दीन शेख (17), जोया रियाजुद्दीन शेख (12) और अनिबा रियाजुद्दीन शेख (10) के रूप में हुई है। हादसे में रियाजुद्दीन के भाई की बेटी पांच वर्षीय इनाथा शारिख शेख गंभीर रूप से घायल हुई है और उसे नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, रियाजुद्दीन अपनी बड़ी बेटी मायरा को कार चलाना सिखा रहे थे। पीछे की सीट पर उनकी दो छोटी बेटियां और भतीजी बैठी थीं। कार मायरा चला रही थी और वे वणी से घुग्घुस की ओर जा रहे थे। बताया जाता है कि कार की रफ्तार अधिक थी, तभी जन्नत हॉल के पास मायरा का नियंत्रण कार से हट गया।

कार पहले सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकराई और फिर उछलकर विपरीत लेन में चली गई। उसी समय सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई।

स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रियाजुद्दीन और उनकी तीनों बेटियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

भयानक हादसे में पिता-पुत्र की मौत

वहीँ, मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा (पूर्व) के पेल्हार इलाके में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। मुंबई से गुजरात की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और पहले एक ऑटोरिक्शा, फिर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटोरिक्शा सवार शहजाद गुलाम उस्मानी (52) और उनके बेटे आतिफ शहजाद उस्मानी (22) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है।

पेल्हार निवासी शहजाद और उनका बेटा आतिफ काम के सिलसिले में अपने ऑटोरिक्शा से मुंबई की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटोरिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सड़क पर अफरातफरी मच गई। हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिए गए हैं। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

02 Nov 2025 07:30 pm

Published on:

02 Nov 2025 07:04 pm

महाराष्ट्र: कार सीख रही लड़की से हुई बड़ी गलती, पिता और तीन बहनों की दर्दनाक मौत!

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

