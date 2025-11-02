महाराष्ट्र: कार सीख रही लड़की से हुई बड़ी गलती, पिता और तीन बहनों की दर्दनाक मौत!

वहीँ, मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा (पूर्व) के पेल्हार इलाके में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। मुंबई से गुजरात की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और पहले एक ऑटोरिक्शा, फिर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटोरिक्शा सवार शहजाद गुलाम उस्मानी (52) और उनके बेटे आतिफ शहजाद उस्मानी (22) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है।