मुंबई में धर्म पूछकर चाकू मारने वाले जुबेर को लेकर नया खुलासा; एनकाउंटर की उठी मांग

मुंबई के मीरा रोड के नया नगर इलाके में कथित तौर पर धर्म पूछकर दो सुरक्षा गार्डों को चाकू मारे जाने की घटना को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अब तक की जांच से पता चलता है कि आरोपी जैब जुबैर अंसारी (31) ने सुनियोजित तरीके से हमला किया था। उसने पहले पीड़ितों से उनके धर्म के बारे में पूछा, फिर उन्हें कलमा (धार्मिक प्रार्थना) पढ़ने के लिए कहा और जब उसे यकीन हो गया कि वे मुसलमान नहीं हैं, तो उसने चाकू निकाला और उन पर वार करना शुरू कर दिया।