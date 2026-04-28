नाम पूछा, फिर कहा- कलमा पढ़ो, मुंबई में दो लोगों पर चाकू से हमला, ATS को सौंपा गया मामला

जांच के दौरान पुलिस को आरोपी की ऑनलाइन गतिविधियों में संदिग्ध बातें मिलीं। जांच में पता चला है कि वह ऑनलाइन कथित तौर पर आतंकी संगठन आईएसआईएस (ISIS) से जुड़े कट्टरपंथी और प्रोपेगेंडा वाले वीडियो देखता था। उसके घर से भी कुछ संदिग्ध और कट्टरपंथी सामग्री मिलने की बात सामने आई है। इसलिए पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस हमले का कोई आतंकी लिंक तो नहीं है।