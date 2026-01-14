14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

BMC चुनाव से पहले राज ठाकरे को झटका, अहम याचिका खारिज, गलत जानकारी देने पर पड़ी फटकार

राज ठाकरे की पार्टी का दावा था कि निर्विरोध चुनाव असल में निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए हैं। राजनीतिक दबाव और डराने-धमकाने की वजह से विपक्षी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया है। इस मामले में मनसे के नेता अविनाश जाधव ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 14, 2026

Raj Thackeray Marathi Row

मनसे प्रमुख राज ठाकरे (Photo: IANS)

महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव से पहले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को कानूनी मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनसे नेता अविनाश जाधव (Avinash Jadhav) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। अदालत ने न केवल याचिका खारिज की, बल्कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा गलत जानकारी देने पर सख्त नाराजगी भी व्यक्त की।

राज ठाकरे के करीबी सहयोगी अविनाश जाधव ने याचिका में मांग की थी कि यदि किसी चुनाव में उम्मीदवार निर्विरोध चुना जा रहा है, तब भी वहां मतदान होना चाहिए। उनकी दलील थी कि मतदाताओं को 'नोटा' (NOTA) का विकल्प मिलना चाहिए ताकि वे अपनी असहमति दर्ज करा सकें।

निर्विरोध चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए- मनसे

मनसे ने पिछले हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि राज्य में सत्ताधारी पार्टी ने कई जगहों पर विपक्षी उम्मीदवारों को डराने, धमकाने और पैसे बांटने जैसी हरकतों के जरिए अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया। जिससे उनके प्रत्याशी निर्विरोध चुके गए हैं। इस तरह चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रही और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।

याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग पर भाजपा नीत सरकार का दबाव है। इसलिए इस मामले की हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की जाए और जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन 67 निर्विरोध जीते उम्मीदवारों के नतीजे रोक दिए जाएं।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मनसे नेता के रुख पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता ने सुबह दावा किया था कि यह याचिका पहले से लंबित याचिकाओं जैसी ही है। लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई, तो उनके वकील ने इसे एक स्वतंत्र और अलग याचिका बताया।

जुर्माने से बचे, लेकिन याचिका हुई खारिज

इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, "आपने अदालत को गलत जानकारी दी। जब दोनों याचिकाओं में कोई समानता नहीं है, तो आपने ऐसा क्यों कहा? हम आप पर जुर्माना लगाएंगे और याचिका खारिज कर देंगे।"

हालांकि, कोर्ट ने जुर्माना तो नहीं लगाया, लेकिन तीखे शब्दों में फटकार लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से अब राज्य में निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।

मुंबई की बीएमसी सहित महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं (नगर निगम) के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है। ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवाड़, जलगांव और छत्रपति संभाजीनगर जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर निर्विरोध उम्मीदवार चुने गए।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की घोषणा, 5 फरवरी को मतदान, 7 को आएंगे नतीजे
मुंबई
Maharashtra Local Body Election 2025 schedule

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Jan 2026 04:50 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / BMC चुनाव से पहले राज ठाकरे को झटका, अहम याचिका खारिज, गलत जानकारी देने पर पड़ी फटकार

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

ईमेल क्यूं, सीधा मिलने आ जाओ…50 साल के फ्लॉप फिल्म प्रोड्यूसर संग 22 साल की लड़की का चैट देख भड़के यूजर्स

Girl Exposed KRK
मनोरंजन

कपिल शर्मा से लेकर सुनील ग्रोवर तक: ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो’ में किसे मिल रहे सबसे ज्यादा पैसे?

OTT

इंतजार हुआ खत्म! ‘काबिल 2’ को लेकर आई बड़ी अपडेट, डायरेक्टर के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

Kaabil 2 poster
बॉलीवुड

2 करोड़ की मांग… विवादों में बना ये किरदार, गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी ने O Romeo के मेकर्स पर ठोका हर्जाना

O Romeo
बॉलीवुड

Bigg Boss OTT 3 : शिवानी ही नहीं एक और कंटेस्टेंट को भी पैनिक अटैक, जानिए ये कितना खतरनाक और लक्षण क्या हैं

bigg boss tamil 9, sandra suffers panic attack, Bigg Boss OTT 3, Shivani Kumari,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.