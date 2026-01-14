BMC चुनाव से पहले राज ठाकरे को झटका, अहम याचिका खारिज, गलत जानकारी देने पर पड़ी फटकार

महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव से पहले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को कानूनी मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनसे नेता अविनाश जाधव (Avinash Jadhav) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। अदालत ने न केवल याचिका खारिज की, बल्कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा गलत जानकारी देने पर सख्त नाराजगी भी व्यक्त की।