मुंबई में मॉब लिंचिंग: 26 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी बोले- हम तो मोहल्ले की सुरक्षा कर रहे थे

मिली जानकारी के मुताबिक, हर्षल किसी काम से गोरेगांव के एक इलाके से गुजर रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर चोरी का शक जताया। बिना किसी सबूत के लोगों ने पहले उसे पकड़ लिया और फिर उसकी निर्दयता से पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि पिटाई इतनी भयानक थी कि हर्षल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।