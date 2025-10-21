Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई में मॉब लिंचिंग: 26 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी बोले- हम तो मोहल्ले की सुरक्षा कर रहे थे

Mumbai Mob Lynching: पुलिस यह भी पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि घटना कैसे शुरू हुई और उस वक्त पीड़ित युवक वहां क्या कर रहा था।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 21, 2025

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गोरेगांव इलाके (Goregaon) में कुछ लोगों ने एक 26 वर्षीय युवक को चोर समझकर इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान हर्षल परमा के रूप में हुई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, हर्षल किसी काम से गोरेगांव के एक इलाके से गुजर रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर चोरी का शक जताया। बिना किसी सबूत के लोगों ने पहले उसे पकड़ लिया और फिर उसकी निर्दयता से पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि पिटाई इतनी भयानक थी कि हर्षल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने खुद को इलाके के ‘मोहल्ला सुरक्षा दल’ का सदस्य बताया था। उनका कहना था कि वे इलाके में संदिग्ध लोगों पर नजर रखते हैं। घटना की सूचना मिलते ही गोरेगांव पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों सलमान मोहम्मद खान, इसामुल्ला खान, गौतम और राजीव गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर हत्या और मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने युवक को बिना जांच-पड़ताल के चोर मान लिया और बुरी तरह पिटाई कर दी। चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसकी मौके पर ही जान चली गई। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि हर्षल पर चोरी का शक क्यों और कैसे हुआ। इसके लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने के लिए छानबीन कर रही है कि घटना कैसे शुरू हुई और उस वक्त हर्षल वहां क्या कर रहा था। साथ ही यह भी चल रही है कि कहीं इस वारदात के पीछे कोई पुराना विवाद या आपसी रंजिश तो नहीं थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Oct 2025 06:28 pm

Published on:

21 Oct 2025 06:27 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में मॉब लिंचिंग: 26 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी बोले- हम तो मोहल्ले की सुरक्षा कर रहे थे

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सलमान खान ने भाई अरबाज के मुंह पर फेंके थे बर्तन, हुआ था जोरदार झगड़ा’ – बोले दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप

Abhinav Kashyap and Salman khan
मनोरंजन

चित्रांगदा सिंह अस्पताल में भर्ती, सामने आई एक्ट्रेस की फोटो

Chitrangda Singh
बॉलीवुड

अमरूद का लालच देकर दो मासूमों से दरिंदगी, बॉम्बे HC ने कहा- ये रेप है, भले ही सहमति से संबंध बने हो

Bombay high court on rape
मुंबई

भूतिया फिल्म है ‘काला सिंदूर’, रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज

Kala Sindoor Trailer Out
भोजपुरी

महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले महायुति में दरार! शिंदे सेना भाजपा से खफा, कई जिलों में होगा ‘फ्रेंडली फाइट’

Devendra Fadnavis Eknath Shinde
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.