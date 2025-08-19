Mumbai Rains: मोनो रेल में आई तकनीकी खराबी, सैकड़ों यात्री अंदर फंसे, बचाव अभियान जारी

मुंबई में हो रही लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। शहर के कई इलाके पानी में डूबे हैं और सड़क से लेकर रेल तक यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोकल ट्रेनें पहले से ही धीमी गति से चल रही हैं, जिससे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ आई है। इसी बीच सोमवार शाम एक और बड़ी समस्या सामने आई, जब चेंबूर और भक्ती पार्क के बीच चल रही मोनोरेल अचानक बीच रास्ते में रुक गई। यात्रियों ने बीएमसी की हेल्पलाइन 1916 पर कॉल कर मदद मांगी। इसके बाद मुंबई फायर ब्रिगेड ने तीन स्नॉर्कल वाहनों की मदद से राहत कार्य शुरू किया है।