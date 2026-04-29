Monsoon Update: समय से पहले आ सकता है मॉनसून, जानें महाराष्ट्र में कब होगी एंट्री

Good news on Monsoon 2026: अप्रैल महीने में देशभर में भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्से हीटवेव की चपेट में हैं। इस बीच अल नीनो (El Nino Effect On Indian Monsoon) के प्रभाव के कारण मानसून के देर से आने की आशंका जताई जा रही थी, जिससे किसानों और सरकार दोनों की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन मानसून 2026 से जुड़ी नई जानकारी ने बड़ी राहत दी है। ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक इस साल मानसून समय से पहले भारत में दस्तक दे सकता है।