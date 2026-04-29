मुंबई: 10 मिनट में पूरा होगा भायखला से CSMT का सफर, दो नए फ्लाईओवर को मिली हरी झंडी

बीएमसी प्रशासन के मुताबिक, यह दोनों फ्लाईओवर उन प्रमुख सड़कों पर बनाए जाएंगे जहां पीक आवर्स में भारी जाम की स्थिति रहती है। इन मार्गों का इस्तेमाल रोजाना हजारों व्यापारी-दुकानदार और ऑफिस जाने वाले लोग करते हैं। इसके साथ ही इस रूट पर भारी वाणिज्यिक वाहनों का भी भारी दबाव रहता है।