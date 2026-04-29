महाराष्ट्र दिवस पर मुंबई में होगा भव्य परेड शो, कई अहम सड़के रहेंगी बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

मुंबई में 1 मई को 'महाराष्ट्र दिवस' के मौके पर दादर स्थित शिवाजी पार्क मैदान में विशेष परेड का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने यातायात में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 1 मई को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक शिवाजी पार्क के आसपास के कई मार्गों पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे।