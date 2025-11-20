ममता हुई शर्मसार, नौकरी के लिए मां ने नवजात को नदी में फेंका, कहा- मुझे इंडिपेंडेंट बनना है

महाराष्ट्र में एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हुई है। जहां एक मां ने अपनी नवजात बच्ची को नदी में फेंक दिया। दिल को झकझोर देने वाली यह घटना गोंदिया जिले से सामने आई है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक मां अपने ही 20 दिन के मासूम को इतनी निर्दयता से मार सकती है। पुलिस ने बुधवार को 22 साल की आरोपी मां को अपने नवजात की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि उसने अपने बच्चे को वैनगंगा नदी (Wainganga River) में फेंककर उसकी जान ले ली। यह घटना 17 नवंबर की है, लेकिन मामले का खुलासा अब हुआ है।