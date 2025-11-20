ममता हुई शर्मसार, नौकरी के लिए मां ने नवजात को नदी में फेंका, कहा- मुझे इंडिपेंडेंट बनना है

ममता हुई शर्मसार, नौकरी के लिए मां ने नवजात को नदी में फेंका (Patrika File Photo)
महाराष्ट्र में एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हुई है। जहां एक मां ने अपनी नवजात बच्ची को नदी में फेंक दिया। दिल को झकझोर देने वाली यह घटना गोंदिया जिले से सामने आई है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक मां अपने ही 20 दिन के मासूम को इतनी निर्दयता से मार सकती है। पुलिस ने बुधवार को 22 साल की आरोपी मां को अपने नवजात की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि उसने अपने बच्चे को वैनगंगा नदी (Wainganga River) में फेंककर उसकी जान ले ली। यह घटना 17 नवंबर की है, लेकिन मामले का खुलासा अब हुआ है।
पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद महिला ने खुद को बचाने के लिए झूठी कहानी बनाई। उसने दावा किया कि 17 नवंबर को एक अज्ञात व्यक्ति उसका बच्चा चुरा ले गया। इसके आधार पर पुलिस ने 20 दिन के लापता बच्चे की तलाश शुरू कर दी। लेकिन पूछताछ के दौरान बच्चे की मां के बयान में कई विरोधाभास मिले, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार महिला टूट गई और उसने बच्चा खुद नदी में फेंकने की बात कबूल कर ली।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि महिला नौकरी करना चाहती थी। वह खुद कमाकर इंडिपेंडेंट जीना चाहती थी। उसे लगा कि बच्चे के जन्म के चलते उसे घर में रहकर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी और उसका करियर आगे नहीं बढ़ेगा।
अधिकारियों का कहना है कि महिला बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी से बहुत अधिक परेशान थी और उसे डर था कि इससे उसकी आजादी छिन जाएगी, जिसके कारण उसने यह अमानवीय कदम उठाया। हालांकि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।
महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से बुधवार को वैनगंगा नदी में तलाशी अभियान शुरू किया। कुछ ही समय बाद बच्चे का शव पानी से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और जांच जारी है।
पुलिस यह भी पता लगा रही हैं कि महिला ने यह कदम अकेले उठाया या कोई और भी इस फैसले में शामिल था। उधर, इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि एक मां अपने ही बच्चे को इस तरह मौत के हवाले कैसे कर सकती है। कुछ दिन पहले तक बेटे के जन्म की खुशियां मनाने वाला परिवार भी इस सदमे से उबर नहीं पा रहा है।
