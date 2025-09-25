जिन्ना के नाती के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज, जानें क्या है 30 साल पुराना मामला?

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता महेंद्र चांदे (70), जो फरानी होटल्स और उससे जुड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने 2010 में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक व्यावसायिक विवाद के दौरान फर्जी दस्तावेज पेश किए। चांदे ने सबसे पहले 15 मार्च 2025 को बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में और फिर 24 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने बोरीवली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में निजी शिकायत दाखिल की। 20 सितंबर को अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया।