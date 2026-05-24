पेट में मिले 1.40 kg कोकीन के 84 कैप्सूल! मुंबई एयरपोर्ट पर DRI की बड़ी कार्रवाई, 11 करोड़ की ड्रग्स जब्त

डीआरआई अब इस बात की जांच कर रही है कि ये तस्कर किस अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं और भारत में यह खेप किसे पहुंचाई जानी थी। अधिकारियों का कहना है कि हवाई मार्ग के जरिए ड्रग्स तस्करी के लिए नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस वजह से सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गईं हैं। फिलहाल चारों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।