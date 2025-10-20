Mumbai AQI: दिवाली से पहले बदतर हुई मुंबई की हवा, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, मुंबई की हवा में सबसे ज्यादा PM2.5 और PM10 कण मौजूद हैं, जबकि इनके बाद NO₂ (नाइट्रोजन डाइऑक्साइड) भी बड़ी मात्रा में है। विशेषज्ञों का कहना है कि पटाखों में मौजूद रासायनिक तत्व हवा में घुलकर विषाक्तता को और बढ़ा देते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इससे सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और बच्चों को होता है।