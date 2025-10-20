Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Mumbai AQI: दिवाली से पहले बदतर हुई मुंबई की हवा, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना

Mumbai Air Quality Today : दिवाली की पूर्व संध्या पर बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े जाने के बाद सोमवार सुबह मुंबई की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 20, 2025

Mumbai Diwali AQI

दिवाली पर मुंबई की हवा हुई दमघोंटू (Photo: IANS)

दिवाली की रौनक के बीच मुंबई की वायु गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। धनतेरस के दिन शनिवार और रविवार को शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर लगातार गिरा। शहर के कई हिस्सों में हवा में प्रदूषण का स्तर 200 से ऊपर पहुंच गया।

सबसे बुरा हाल बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) का रहा, जहां हवा की गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंच गई और एक्यूआई 300 के पार चले गया। वहीं, कोलाबा (210), देओनार (207), खेरवाडी (214), मझगांव (196), शिवाजी नगर (169), मलाड (162) और भायखला (161) जैसे इलाकों में भी हवा में प्रदूषण की मात्रा खतरनाक स्तर पर रही।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह हाल तब है जब दिवाली की शुरुआत हुई है। आज शहरभर में पटाखों की गूंज सुनाई देगी, इसके बाद हवा में घुला धुआं और जहरीले कण एक्यूआई को और खराब कर देंगे।

पिछले 48 घंटों में मुंबई की वायु गुणवत्ता रात 10 बजे से सुबह 1 बजे के बीच सबसे खराब दर्ज की गई। जबकि IQAir की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई दुनिया के छठे सबसे प्रदूषित शहर से सीधा दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इस सूची में दिल्ली पहले स्थान पर है, जबकि कोलकाता तीसरे पर है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, मुंबई की हवा में सबसे ज्यादा PM2.5 और PM10 कण मौजूद हैं, जबकि इनके बाद NO₂ (नाइट्रोजन डाइऑक्साइड) भी बड़ी मात्रा में है। विशेषज्ञों का कहना है कि पटाखों में मौजूद रासायनिक तत्व हवा में घुलकर विषाक्तता को और बढ़ा देते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इससे सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और बच्चों को होता है।

दिल्ली-NCR में बिगड़ रहे हालात, ग्रैप-II लागू

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली की सुबह की शुरुआत जहरीली हवा के साथ हुई। रविवार रात भारी मात्रा में पटाखे फोड़े जाने के बाद सोमवार सुबह राजधानी की हवा दमघोंटू हो गई। सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 335 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है।

सीपीसीबी के अनुसार, रविवार को औसत एक्यूआई 296 था, जो शाम होते-होते 300 के पार चले गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों में हवा की स्थिति और बिगड़ सकती है और यह ‘गंभीर’ स्तर (401 से ऊपर) तक जा सकती है।

स्थिर हवाएं, तापमान में गिरावट और स्थानीय प्रदूषण को इस स्थिति का मुख्य कारण बताया गया है। हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप के दूसरे चरण को लागू करते हुए सख्त निगरानी और कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Oct 2025 12:56 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Mumbai AQI: दिवाली से पहले बदतर हुई मुंबई की हवा, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिवाली के दिन घर में लग गई भयानक आग, एक की मौत, 3 झुलसे, परिवार में कोहराम

Mumbai house Fire
मुंबई

Diwali 2025: दिवाली पर सेहत से खिलवाड़, FDA ने दनादन मारे छापे, 2 करोड़ का मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त

मुंबई

Diljit Dosanjh का नया गाना फंसा विवादों के बीच, मानुषी का नाम भी आया सुर्खियों में

Diljit Dosanjh का नया गाना फसा विवादों के बीच, मानुषी का नाम भी आया सुर्खियों में
बॉलीवुड

तलाक पर Bigg Boss 19 फेम नीलम गिरी का छलका दर्द, कहा- ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना…

तलाक पर Bigg Boss 19 फेम नीलम गिरी का छलका दर्द, कहा- ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना...
बॉलीवुड

भ्रूण का जैविक पिता है आरोपी… बेटी से रेप करने वाले ‘हैवान’ को 20 साल की जेल, जानें पूरा मामला

repeatedly raped victim
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.