मुंबई में जल संकट! सिर्फ 30 मिनट का पावर कट पड़ा भारी, हजारों घरों में हुई पानी की किल्लत

गौरतलब हो कि मुंबई के कई हिस्सों में 16 और 17 अप्रैल को पानी की कटौती होने वाली है। बीएमसी के अनुसार, A, B, C, E और F-साउथ वार्ड के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। एक प्रमुख जल वितरण लाइन पर आवश्यक मरम्मत और सुधार कार्य के कारण लगभग 18 घंटे तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। यह कटौती गुरुवार 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शुरू होकर शुक्रवार 17 अप्रैल को सुबह 4 बजे तक होगी।