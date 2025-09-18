सांप ने काटा, सांप ने काटा… टैक्सी रुकते ही वर्ली सी लिंक से समुद्र में कूदा कारोबारी, परिवार में कोहराम

पुलिस के मुताबिक, रात करीब एक बजे अमित चोपड़ा ने अंधेरी से टैक्सी ली थी। सी-लिंक पर पहुंचने के बाद अचानक उन्होंने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू किया कि उन्हें सांप ने काट लिया है। यह सुनकर घबराए टैक्सी चालक ने गाड़ी साइड में रोक दी। तभी व्यवसायी ने टैक्सी का दरवाजा खोला और सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। चालक ने तुरंत सी-लिंक कर्मियों और पुलिस को इसकी जानकारी दी। थोड़ी देर बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। बाद में शव सुबह 10 बजे के करीब जुहू के पास समुद्र तट पर पाया गया।