‘पीली गोली दी, फिर याद नहीं’, 2 MBA छात्रों की मौत, एक ICU में, मुंबई के म्यूजिक कॉन्सर्ट में क्या हुआ?

मुंबई पुलिस ने 13 अप्रैल को पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक 25 वर्षीय कॉलेज छात्र शामिल है, जिस पर पीड़ितों को ड्रग्स देने का आरोप है। इसी के साथ इवेंट आयोजक विहान उर्फ आकाश सामल (31) और नेस्को प्रबंधन से जुड़े सनी विनोद जैन (31) व इंटरनल सिक्योरिटी प्रमुख बालकृष्णन कुरुप (46) को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार एक अन्य 24 वर्षीय छात्र पर ड्रग सप्लाई का आरोप है। सभी आरोपियों को तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है।