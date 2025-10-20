Patrika LogoSwitch to English

दिवाली के दिन घर में लग गई भयानक आग, एक की मौत, 3 झुलसे, परिवार में कोहराम

Mumbai Cuffe Parade Fire: दिवाली की खुशियों के बीच मुंबई के कफ परेड में आग में झुलसने से 15 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि एक शख्स की हालत नाज़ुक बताई जा रही है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 20, 2025

Mumbai house Fire

प्रतीकात्मक फोटो (AI Image)

मुंबई में दिवाली की रौनक के बीच सोमवार तड़के एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। कफ परेड के कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग स्थित एक एक मंजिला चॉल में अचानक आग लग गई। कुछ ही पलों में लपटें इतनी तेज हुईं कि सबकुछ राख में बदल गया। मुंबई फायर ब्रिगेड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक एक परिवार की खुशियां बुझ चुकी थीं।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के मुताबिक, इस हादसे में 15 वर्षीय यश विट्ठल खोत की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायल लोगों में 30 वर्षीय देवेंद्र चौधरी, 13 वर्षीय विराज खोत और 25 वर्षीय संग्राम कुर्ने शामिल हैं। आईसीयू में भर्ती देवेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी दोनों की स्थिति स्थिर है।

बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, बेस्ट कर्मचारी और 108 एम्बुलेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों और अन्य अग्निशमन वाहनों को मौके पर भेजा गया। उनकी त्वरित कार्रवाई से आग को आस-पास फैलने से रोका जा सका।

हालांकि दिवाली के दिन ही इस दुखद हादसे में एक बच्चे की मौत ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया है। यश की मौत की खबर से इलाके में मातम छा गया। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है।

इससे पहले मध्य मुंबई के वर्ली इलाके में रविवार रात एक चॉल में आग लग गई। यह आग नारायण हार्डिकर रोड पर महाकाली नगर में रात करीब 8.45 बजे लगी। आग ने एक मंजिला घर के सात से आठ कमरों को अपनी चपेट में लिया था। लेकिन सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ।

वहीं, मुंबई के मलाड इलाके में धनतेरस के दिन कई दुकानों में भीषण आग लग गई। अधिकारियों के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब एक बजे पठानवाड़ी में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। इस आग में लगभग 15-20 दुकानों को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

Updated on:

20 Oct 2025 11:59 am

Published on:

20 Oct 2025 11:51 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / दिवाली के दिन घर में लग गई भयानक आग, एक की मौत, 3 झुलसे, परिवार में कोहराम

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

