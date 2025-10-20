दिवाली के दिन घर में लग गई भयानक आग, एक की मौत, 3 झुलसे, परिवार में कोहराम

बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, बेस्ट कर्मचारी और 108 एम्बुलेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों और अन्य अग्निशमन वाहनों को मौके पर भेजा गया। उनकी त्वरित कार्रवाई से आग को आस-पास फैलने से रोका जा सका।