हैली, आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं! बुजुर्ग महिला से 1.25 करोड़ की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

जांच में पता चला कि भेजी गई रकम का एक हिस्सा रोहित सोनार के खाते में जमा हुआ था, जबकि हितेश पाटिल ने अपने बैंक खाते की जानकारी विदेश में बैठे जालसाजों को दी थी। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने पैसों की हेराफेरी के बदले कमीशन लिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस ठगी के पूरे गिरोह की तलाश की जा रही है।