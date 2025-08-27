Ganesh Chaturthi 2025: लालबागचा राजा से लेकर GSB गणपति तक, मुंबई के इन 5 पंडालों में जाकर जरूर करें बप्पा के दर्शन

मुंबई के किंग्स सर्कल का यह पंडाल हर साल अपनी भव्य सजावट और अनोखी थीम के लिए जाना जाता है। इसे शहर का सबसे अमीर गणेश मंडल कहा जाता है। यह मंडल अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहलों के लिए भी जाना जाता है। पांच दिवसीय जीएसबी गणपति को देखने के लिए हर साल लाखों भक्त पंडाल पहुंचते है। इस साल मंडल 71वां गणपति उत्सव मना रहा हैं। इस साल बप्पा की मूर्ति को 69+ किलो सोने के आभूषणों, 336+ किलो चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं से सजाया गया है। जीएसबी सेवा मंडल ने 474.46 करोड़ रुपये का बीमा कवर भी लिया है। 31 अगस्त को भव्य जुलूस के बाद बप्पा का विसर्जन किया जाएगा।