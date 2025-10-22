रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, वंदे भारत अब हफ्ते में 6 दिन दौड़ेगी, जानें रूट और टाइमटेबल

देश की सबसे तेज और आधुनिक ट्रेनों में शुमार मुंबई सीएसएमटी-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस अब हफ्ते में छह दिन चलेगी। पहले यह ट्रेन जून से अक्टूबर के बीच मानसून का टाइम-टेबल लागू होने की वजह से सप्ताह में केवल तीन दिन चलती थी। लेकिन अब 22 अक्टूबर से इसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को नियमित रूप से चलाया जाएगा। यह दादर, ठाणे, पनवेल, खेड़, रत्नागिरी, कंकावली तथा थिविम रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए उसी दिन मडगांव स्टेशन (गोवा) पहुंचेगी।