बचाने के लिए लोग चिल्लाते रहे, वो हेडफोन लगाकर चलता रहा… हुई मौत, मुंबई में दर्दनाक हादसा

मुंबई में भारी बारिश के बीच भांडुप इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। जहां पन्नालाल कंपाउंड परिसर में सड़क पर खुले पड़े बिजली के तार की चपेट में आने से 17 वर्षीय दीपक पिल्ले की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को बारिश के बीच दीपक एलबीएस रोड से अपने घर की ओर जा रहा था। उसने कानों में हेडफोन लगाया हुआ था। इसी दौरान सड़क पर महावितरण की हाय टेंशन वायर खुली पड़ी थी। जिसकी चपेट में आने से दीपक को तेज करंट लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हमने कई बार दीपक को आवाज देकर सावधान करने की कोशिश की। लेकिन उसके कान में हेडफोन लगे होने की वजह से वह हमारी बात नहीं सुन सका। हम उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक वह तार के संपर्क में आ चुका था और जमीन पर गिर पड़ा।
स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते चेतावनी देने से कई लोग इस हादसे से बच गए, लेकिन दीपक बदकिस्मत से करंट की चपेट में आ गया। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है।
नागरिकों ने प्रशासन और महावितरण से मांग की है कि खुले बिजली के तारों को तुरंत दुरुस्त किया जाए और ऐसे हादसों से बचने के लिए ठोस सुरक्षा उपाय किए जाएं। स्थानीय लोगों ने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है।
मुंबई में भारी बारिश के बीच मंगलवार को मीठी नदी में तैरने गए एक 30 वर्षीय व्यक्ति को स्थानीय निवासियों ने बचाया। शहर में कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से मीठी नदी उफान पर है। वहीं, बारिश से जुड़ी एक अन्य घटना में ऑक्सीजन सपोर्ट पर मौजूद 93 वर्षीय शख्स और उनकी 85 वर्षीय पत्नी को कुर्ला (पश्चिम) स्थित टीचर्स कॉलोनी से रेस्क्यू किया गया। दरअसल उनकी सोसाइटी में पानी भरने की वजह से बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी।
पिछले 4-5 दिनों में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। 15 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 10 लोग घायल हुए। इसके अलावा 11 पशुओं की भी मौत हुई।