बचाने के लिए लोग चिल्लाते रहे, वो हेडफोन लगाकर चलता रहा… हुई मौत, मुंबई में दर्दनाक हादसा

मुंबई में भारी बारिश के बीच मंगलवार को मीठी नदी में तैरने गए एक 30 वर्षीय व्यक्ति को स्थानीय निवासियों ने बचाया। शहर में कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से मीठी नदी उफान पर है। वहीं, बारिश से जुड़ी एक अन्य घटना में ऑक्सीजन सपोर्ट पर मौजूद 93 वर्षीय शख्स और उनकी 85 वर्षीय पत्नी को कुर्ला (पश्चिम) स्थित टीचर्स कॉलोनी से रेस्क्यू किया गया। दरअसल उनकी सोसाइटी में पानी भरने की वजह से बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी।