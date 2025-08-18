Rain Alert: मुंबई में 48 घंटे का ‘रेड अलर्ट’, स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित, घर से बाहर न निकलने की सलाह

मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार और मंगलवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा को देखते हुए मुंबई महानगरपालिका (BMC) आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगरानी ने आज 18 अगस्त को सभी स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है।
बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि बहुत जरुरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। किसी भी तरह की सहायता या आधिकारिक जानकारी के लिए बीएमसी के मुख्य नियंत्रण कक्ष से 1916 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
लगातार हो रही तेज बारिश से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है और यातायात भी प्रभावित हुआ है। दादर, माटुंगा, जुहू, अंधेरी, सांताक्रूज, कुर्ला, सायन, भांडुप, विक्रोली, घाटकोपर, मलाड और गोरेगांव में लगातार बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए है। अंधेरी सबवे पर दो से ढाई फीट पानी जमा होने के कारण बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आईएमडी के अलर्ट पर ध्यान देने की सलाह दी है।
मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही है। कुर्ला, सायन स्टेशन के पास पटरियां पानी में डूब गई हैं, जिससे लोकल ट्रेनों की रफ़्तार पर असर पड़ा है।