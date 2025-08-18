Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

Rain Alert: मुंबई में 48 घंटे का ‘रेड अलर्ट’, स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित, घर से बाहर न निकलने की सलाह

Mumbai Red Alert : मुंबई और इसके उपनगरों में सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश जारी है। इससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया हैं। हालात को देखते हुए दोपहर 12 बजे के बाद की पाली में चलते वाले सभी स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 18, 2025

Mumbai Rain Alert
Mumbai Rain Red Alert

मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार और मंगलवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा को देखते हुए मुंबई महानगरपालिका (BMC) आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगरानी ने आज 18 अगस्त को सभी स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है।

बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि बहुत जरुरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। किसी भी तरह की सहायता या आधिकारिक जानकारी के लिए बीएमसी के मुख्य नियंत्रण कक्ष से 1916 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: मुंबई पर अगले 3 घंटे भारी, मौसम विभाग ने जारी किया ‘रेड अलर्ट’, सड़कें-रेल पटरियां पानी में डूबीं
मुंबई
Mumbai Rains Update

लगातार हो रही तेज बारिश से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है और यातायात भी प्रभावित हुआ है। दादर, माटुंगा, जुहू, अंधेरी, सांताक्रूज, कुर्ला, सायन, भांडुप, विक्रोली, घाटकोपर, मलाड और गोरेगांव में लगातार बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए है। अंधेरी सबवे पर दो से ढाई फीट पानी जमा होने के कारण बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आईएमडी के अलर्ट पर ध्यान देने की सलाह दी है।

मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही है। कुर्ला, सायन स्टेशन के पास पटरियां पानी में डूब गई हैं, जिससे लोकल ट्रेनों की रफ़्तार पर असर पड़ा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Aug 2025 12:38 pm

Published on:

18 Aug 2025 12:37 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Rain Alert: मुंबई में 48 घंटे का ‘रेड अलर्ट’, स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित, घर से बाहर न निकलने की सलाह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.