Rain Alert: मुंबई में 48 घंटे का ‘रेड अलर्ट’, स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित, घर से बाहर न निकलने की सलाह

लगातार हो रही तेज बारिश से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है और यातायात भी प्रभावित हुआ है। दादर, माटुंगा, जुहू, अंधेरी, सांताक्रूज, कुर्ला, सायन, भांडुप, विक्रोली, घाटकोपर, मलाड और गोरेगांव में लगातार बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए है। अंधेरी सबवे पर दो से ढाई फीट पानी जमा होने के कारण बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आईएमडी के अलर्ट पर ध्यान देने की सलाह दी है।