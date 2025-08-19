Mumbai Rains: बारिश से बेहाल हुई मुंबई, तीनों लाइनों पर लोकल ट्रेनें ठप, रेलवे ने शुरू की शटल सेवा

मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश ने आम जनजीवन ठप कर दिया है। पटरियों पर पानी भरने की वजह से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेनें ठप पड़ गई है। सेंट्रल, हार्बर और वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेन सेवाएं आंशिक तौर पर सस्पेंड कर दी गई हैं, जबकि सड़क यातायात भी बुरी तरह प्रभावित है। शहर में आज सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में छुट्टी घोषित की गई है।