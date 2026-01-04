इस विशेष ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 टियर (इकोनॉमी) और स्लीपर क्लास के कोच लगाए गए हैं। किराए की बात करें तो स्लीपर क्लास का किराया 760 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि 3-AC इकोनॉमी के लिए यात्रियों को 1795 रुपये और स्टैंडर्ड 3-AC के लिए 1890 रुपये चुकाने होंगे। वहीँ, 2-AC का किराया 2570 रुपये रखा गया है, वहीं सबसे प्रीमियम श्रेणी फर्स्ट एसी (1-AC) का किराया 4015 रुपये है।