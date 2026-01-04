मुंबई से चलेगी नई सुपरफास्ट ट्रेन (Photo: IANS/File)
पश्चिम रेलवे ने मुंबई और जयपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। भीड़भाड़ को देखते हुए रेलवे ने दोनों शहरों के बीच नॉन-स्टॉप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन बीच में किसी भी स्टेशन पर यात्रियों के लिए नहीं रुकेगी।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, यह ट्रेन 'नॉन-स्टॉप' होगी। बांद्रा टर्मिनस से जयपुर जंक्शन के बीच यह ट्रेन लगभग 18 घंटे 5 मिनट का समय लेगी। हालांकि, परिचालन संबंधी कारणों के लिए यह कुछ जगहों पर रुक सकती है, लेकिन यात्रियों के चढ़ने-उतरने के लिए कोई स्टॉपेज नहीं दिया गया है।
यह स्पेशल ट्रेन कुल 16 फेरे लगाएगी। ट्रेन संख्या 09706 बांद्रा टर्मिनस-जयपुर स्पेशल 5 जनवरी से 23 फरवरी तक हर सोमवार को दोपहर 14:40 बजे मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 08:45 बजे जयपुर पहुंचेगी।
ट्रेन संख्या 09705 जयपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 4 जनवरी से 22 फरवरी 2026 तक हर रविवार को शाम 18:40 बजे जयपुर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।
इस विशेष ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 टियर (इकोनॉमी) और स्लीपर क्लास के कोच लगाए गए हैं। किराए की बात करें तो स्लीपर क्लास का किराया 760 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि 3-AC इकोनॉमी के लिए यात्रियों को 1795 रुपये और स्टैंडर्ड 3-AC के लिए 1890 रुपये चुकाने होंगे। वहीँ, 2-AC का किराया 2570 रुपये रखा गया है, वहीं सबसे प्रीमियम श्रेणी फर्स्ट एसी (1-AC) का किराया 4015 रुपये है।
इन स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। यात्री आईआरसीटीसी (IRCTC) की आधिकारिक वेबसाइट www.irctc.co.in या रेलवे के किसी भी पीआरएस काउंटर पर जाकर अपनी टिकट बुक कर सकते हैं।
