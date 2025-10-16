मुंबई में असली ‘रैंचो’, डॉक्टर को वीडियो कॉल कर स्टेशन पर करवाई महिला की डिलीवरी, बचाई दो जिंदगियां

Mumbai Ram Mandir Station Baby Delivery: मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने इंसानियत, हिम्मत और समझदारी की नई मिसाल पेश की है। देर रात मुंबई की एक लोकल ट्रेन में एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ट्रेन गोरेगांव से मुंबई की ओर जा रही थी और जब दर्द असहनीय हो गया, तो महिला मदद के लिए चीखने-चिल्लाने लगी। उसी डिब्बे में सफर कर रहे विकास बेद्रे नाम के एक युवक ने बिना देर किए ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचकर गाड़ी रोक दी।