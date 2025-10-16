Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई में असली ‘रैंचो’, डॉक्टर को वीडियो कॉल कर स्टेशन पर करवाई महिला की डिलीवरी, बचाई दो जिंदगियां

विकास ने यह साबित कर दिखाया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इस साहस और समझदारी की जितनी तारीफ की जाए वह कम है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 16, 2025

Mumbai railway Station baby Delivery

मुंबई में असली ‘रैंचो’, डॉक्टर को वीडियो कॉल कर स्टेशन पर करवाई महिला की डिलीवरी

Mumbai Ram Mandir Station Baby Delivery: मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने इंसानियत, हिम्मत और समझदारी की नई मिसाल पेश की है। देर रात मुंबई की एक लोकल ट्रेन में एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ट्रेन गोरेगांव से मुंबई की ओर जा रही थी और जब दर्द असहनीय हो गया, तो महिला मदद के लिए चीखने-चिल्लाने लगी। उसी डिब्बे में सफर कर रहे विकास बेद्रे नाम के एक युवक ने बिना देर किए ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचकर गाड़ी रोक दी।

बताया जा रहा है कि लोकल ट्रेन राम मंदिर स्टेशन पर रुकी, लेकिन वहां कोई मेडिकल सुविधा मौजूद नहीं थी। आसपास कोई डॉक्टर नहीं था और उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं थी। महिला की तकलीफ देख कर विकास ने अपनी पहचान की डॉक्टर देविका देशमुख को फोन लगाया और उन्हें पूरी स्थिति बताई। डॉक्टर ने वीडियो कॉल पर ही उसे प्रसव की पूरी प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप समझाई। बिना किसी अनुभव के विकास ने महिला की आपात डिलीवरी करवाई और असंभव को संभव कर दिखाया।

डॉ. देविका ने बताया, “मैंने विकास से कहा कि अगर आसपास अस्पताल नहीं है तो हमें यही करना होगा। वह नजदीकी दुकान से चाकू और लाइटर लाने को कहा। फिर लाइटर से चाकू को गर्म करके गर्भनाल काटने की प्रक्रिया समझाई। उसने मेरे हर निर्देश का पालन किया और प्रसव सुरक्षित तरीके से पूरा हुआ।” मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एनसीपी (शरद गुट) विधायक रोहित पवार ने शेयर किया वीडियो-

डॉ. देविका ने आगे कहा, “विकास ने जिस साहस से यह काम किया, वह वाकई सराहनीय है। एक पुरुष होते हुए उसने न केवल महिला की पीड़ा को समझा बल्कि पूरे धैर्य और संवेदनशीलता के साथ मदद की। वह डर रहा था, तब मैंने उससे कहा था कि तुम कर लोगे, बस जय श्रीराम कहो और कर डालो। और उसने सच में कर दिखाया।”

दूसरी ओर, कर्जत के रहने वाले पेशे से सिनेमैटोग्राफर विकास बेद्रे ने कहा, “मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन डॉक्टर देविका मैम ने मुझे आत्मविश्वास दिलाया। मेरी उस रात फ्लाइट थी, लेकिन मैंने तय किया कि पहले इस महिला और बच्चे की जान बचाना जरूरी है। डॉक्टर के हर निर्देश पर मैंने ध्यान से काम किया। मुझे लगा यही असली इंसानियत है।”

राम मंदिर स्टेशन पर घटी यह घटना आज पूरे मुंबई में चर्चा का विषय है। विकास बेद्रे को लोग अब फिल्म थ्री इडिएट का ‘रियल लाइफ रैंचो’ कह रहे हैं, जिसने बिना मेडिकल अनुभव के सिर्फ इंसानियत के दम पर दो जिंदगियां बचा लीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Oct 2025 06:42 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में असली ‘रैंचो’, डॉक्टर को वीडियो कॉल कर स्टेशन पर करवाई महिला की डिलीवरी, बचाई दो जिंदगियां

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीएम फडणवीस ने चलाया इलेक्ट्रिक ट्रक, फिर किया बड़ा ऐलान, बाबा बागेश्वर भी थे मौजूद

Devendra Fadnavis truck driving
मुंबई

‘महारानी’ से लेकर ‘रंगबाज’ तक, बिहार की राजनीति की कहानी कहती हैं ये 6 वेबसीरीज

Web Series Based On Bihar Politics
OTT

धोखाधड़ी केस में फंसी शिल्पा शेट्टी को बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं दी विदेश जाने की इजाजत

Shilpa Shetty-Raj Kundra Fraud Case
बॉलीवुड

Tannishtha Chatterjee: 4th स्टेज कैंसर से जूझ रही हैं एक्ट्रेस, कोई नहीं है घर में कमाने वाला, बताई आपबीती

Tannishtha Chatterjee Cancer
बॉलीवुड

‘मैं आपत्तिजनक हालत में था’, Chunky Pandey ने बताया कैसे बाथरूम में फंसने से बदली थी उनकी किस्मत

'मैं आपत्तिजनक हालत में था', Chunky Pandey ने बताया कैसे बाथरूम में फंसने से बदली थी उनकी किस्मत
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.