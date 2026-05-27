Mumbai Local Train: हार्बर लाइन पर दौड़ेगी फास्ट लोकल ट्रेनें… क्या है रेलवे का प्लान?

जानकारी के मुताबिक, एमयूटीपी-3 (Mumbai Urban Transport Project-3) और एमयूटीपी-3ए के तहत कुल 238 वातानुकूलित लोकल ट्रेनों का निर्माण किया जाना है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। पहले इस परियोजना की ऑनलाइन बोली प्रक्रिया 18 मई से शुरू होने वाली थी। लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 19 जुलाई कर दिया गया है। इसके अलावा बोली जमा करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और ई-टेंडर खोलने की अंतिम प्रक्रिया भी अब 2 जून के बजाय 3 अगस्त को पूरी होगी।