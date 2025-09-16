Mumbai Monorail: देश की पहली मोनोरेल सेवा अस्थायी रूप से बंद, इस वजह से लिया गया फैसला

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एमएमआरडीए के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह कदम मुंबई की परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बेहद अहम है। नए रेक, एडवांस सिग्नलिंग और बेड़े के नवीनीकरण से मोनोरेल और अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनेगी। थोड़े समय के लिए सेवाओं को रोकना जरूरी है ताकि काम पूरी गति और अच्छे से हो सके। मुंबईवासियों के सहयोग से हम मोनोरेल को और अधिक मजबूत रूप में वापस लाएंगे।