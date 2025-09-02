आजाद मैदान खाली करो… मनोज जरांगे को मुंबई पुलिस ने भेजा नोटिस, CM फडणवीस पर भड़के मराठा प्रदर्शनकारी

मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल का अनशन मंगलवार को पांचवें दिन भी जारी है। लेकिन अब इस आंदोलन को लेकर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे और उनकी कोर कमेटी को नोटिस जारी करते हुए आजाद मैदान खाली करने का निर्देश दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन की इजाजत अदालत और पुलिस की ओर से कुछ शर्तों के साथ दी गई थी, लेकिन इन शर्तों का उल्लंघन किया गया। मीडिया में दिए उनके बयान को भी पुलिस ने गंभीरता से लिया है और नोटिस में इसका जिक्र भी किया है।