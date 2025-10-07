I Love Mahadev कार्यक्रम में न जाएं, बिगड़ सकती है स्थिति… मुंबई पुलिस ने भाजपा नेता को किया आगाह

मुंबई पुलिस की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि कुर्ला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में होने वाले इस अभियान के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि यदि भाजपा नेता या उनके समर्थक बिना अनुमति के सड़कों पर जमा हुए या ऐसी कोई गतिविधि की जिससे सामाजिक तनाव पैदा हो, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में यह भी लिखा गया है कि ऐसा होने पर सोमैया को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा और यह नोटिस उनके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।