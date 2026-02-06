सगा पिता ही निकला अपनी बेटी का बलात्कारी, 17 लोगों के DNA टेस्ट के बाद हुआ बड़ा खुलासा

पीड़िता परिवार के साथ दक्षिण मुंबई के कफ परेड इलाके में रहती है। यह मामला सितंबर 2025 में तब सामने आया जब पीड़िता ने अपनी दादी से पेट में तेज दर्द की शिकायत की। पीड़िता ने इशारों में बताया कि उसे पेट के अंदर कीड़े की तरह कुछ रेंगने जैसा महसूस हो रहा है। परिजनों ने उसे तुरंत कामा एंड अल्बलेस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मेडिकल जांच में उसके पांच महीने की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की।