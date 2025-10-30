बाथरूम से घुसे 8 QRT कमांडो और किडनैपर रोहित आर्या का खेल खत्म! सभी 17 बच्चे सुरक्षित

यह सनसनीखेज मामला गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे सामने आया, जब पवई के आरए स्टूडियो से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने ऑडिशन देने आये बच्चों को इमारत के अंदर बंद कर लिया है। किडनैपर रोहित आर्या उसी स्टूडियो में बतौर कर्मचारी काम करता था, पिछले कुछ दिनों से वहीं ऑडिशन ले रहा था। उसने आज 17 नाबालिग बच्चों को बंधक बना लिया और स्टूडियो को अंदर से बंद कर दिया। जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्टूडियो के बाहर अभिवावकों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही तुरंत मुंबई पुलिस की टीमें पहुंची और स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया। बाद में त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) के आठ कमांडो को बाथरूम के रास्ते ऑडिशन रूम में भेजा गया। क्यूआरटी (Quick Reaction Team) ने यह ऑपरेशन सिर्फ 35 मिनट में अंजाम दिया और सभी बंधकों को सुरक्षित निकल लिया गया।