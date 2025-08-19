मुंबई में बारिश से हाहाकार: कई इलाके जलमग्न, स्कूल-कॉलेज, दफ्तरों में छुट्टी घोषित, निचले इलाकों से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू

मुंबई में मंगलवार को लगातार चौथे दिन भारी बारिश जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने मंगलवार को शहर और उपनगरों में सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। जबकि स्कूलों और कॉलेजों को पहले से बंद रखने के निर्देश दिए गए है। बीएमसी ने सभी निजी कार्यालयों को भी छुट्टी देने या फिर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का निर्देश दिया है। लोकल ट्रेन की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है।
बीएमसी का कहना है कि यह कदम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि लगातार हो रही मूसलधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव की संभावना है। हालांकि बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि अत्यावश्यक सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी। वहीं, लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और घर पर ही सुरक्षित रहें।
ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एलबीएस मार्ग पर कई जगहों पर भारी जलभराव हुआ है। दादर टीटी, ट्रॉम्बे, ओबेरॉय जंक्शन, महाराष्ट्र नगर सबवे, एंटॉप हिल, एमजीआर चौक, शांति नगर पेपर बॉक्स (एमआईडीसी), कनेकर नगर, सरदार नगर, प्रतीक्षा नगर, पेनिनसुला जंक्शन असल्फा रोड (साकीनाका), सर्वे जंक्शन, गांधी नगर जंक्शन (विक्रोली) के साथ-साथ गांधी मार्केट (माटुंगा), मलाड सबवे, अँधेरी सबवे भारी बारिश के कारण डेढ़ से दो फीट तक पानी में डूब गया है।
मुंबई के वडाला, शिवडी, परेल, दादर, नबाब टैंक, नागपाड़ा, मराठा मंदिर, भायखला, बावला कंपाउंड, गोल देउल, गुलालवाड़ी, भोईवाड़ा, वडाला स्टेशन चार रस्ता, हिंदमाता जंक्शन, माटुंगा जैसे इलाकों में यातायात धीमी गति से चल रहा है क्योंकि बारिश के कारण डेढ़ से दो फीट तक पानी जमा हुआ है।
मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कुर्ला के क्रांति नगर में मीठी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है और निवासियों को सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही क्रांति नगर में लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है।