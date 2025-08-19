मुंबई में बारिश से हाहाकार: कई इलाके जलमग्न, स्कूल-कॉलेज, दफ्तरों में छुट्टी घोषित, निचले इलाकों से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू

मुंबई में मंगलवार को लगातार चौथे दिन भारी बारिश जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने मंगलवार को शहर और उपनगरों में सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। जबकि स्कूलों और कॉलेजों को पहले से बंद रखने के निर्देश दिए गए है। बीएमसी ने सभी निजी कार्यालयों को भी छुट्टी देने या फिर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का निर्देश दिया है। लोकल ट्रेन की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है।