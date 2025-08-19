Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई में बारिश से हाहाकार: कई इलाके जलमग्न, स्कूल-कॉलेज, दफ्तरों में छुट्टी घोषित, निचले इलाकों से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू

Mumbai Rains: मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 19, 2025

Mumbai Rain Alert
Mumbai Rains Update (Photo- IANS)

मुंबई में मंगलवार को लगातार चौथे दिन भारी बारिश जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने मंगलवार को शहर और उपनगरों में सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। जबकि स्कूलों और कॉलेजों को पहले से बंद रखने के निर्देश दिए गए है। बीएमसी ने सभी निजी कार्यालयों को भी छुट्टी देने या फिर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का निर्देश दिया है। लोकल ट्रेन की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है।

बीएमसी का कहना है कि यह कदम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि लगातार हो रही मूसलधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव की संभावना है। हालांकि बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि अत्यावश्यक सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी। वहीं, लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और घर पर ही सुरक्षित रहें।

ये भी पढ़ें

मुंबई पर आसमानी संकट बरकरार, IMD ने दी चिंताजनक जानकारी, मंगलवार को भी स्कूल-कॉलेज बंद
मुंबई
Mumbai Heavy Rain Alert

मुंबई में कहां-कहां जलभराव

ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एलबीएस मार्ग पर कई जगहों पर भारी जलभराव हुआ है। दादर टीटी, ट्रॉम्बे, ओबेरॉय जंक्शन, महाराष्ट्र नगर सबवे, एंटॉप हिल, एमजीआर चौक, शांति नगर पेपर बॉक्स (एमआईडीसी), कनेकर नगर, सरदार नगर, प्रतीक्षा नगर, पेनिनसुला जंक्शन असल्फा रोड (साकीनाका), सर्वे जंक्शन, गांधी नगर जंक्शन (विक्रोली) के साथ-साथ गांधी मार्केट (माटुंगा), मलाड सबवे, अँधेरी सबवे भारी बारिश के कारण डेढ़ से दो फीट तक पानी में डूब गया है।

मुंबई के वडाला, शिवडी, परेल, दादर, नबाब टैंक, नागपाड़ा, मराठा मंदिर, भायखला, बावला कंपाउंड, गोल देउल, गुलालवाड़ी, भोईवाड़ा, वडाला स्टेशन चार रस्ता, हिंदमाता जंक्शन, माटुंगा जैसे इलाकों में यातायात धीमी गति से चल रहा है क्योंकि बारिश के कारण डेढ़ से दो फीट तक पानी जमा हुआ है।

मीठी नदी खतरे के निशान के पार

मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कुर्ला के क्रांति नगर में मीठी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है और निवासियों को सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही क्रांति नगर में लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Aug 2025 11:03 am

Published on:

19 Aug 2025 10:32 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में बारिश से हाहाकार: कई इलाके जलमग्न, स्कूल-कॉलेज, दफ्तरों में छुट्टी घोषित, निचले इलाकों से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.