VIDEO: मूसलाधार बारिश से मुंबई बेहाल, स्कूल बस डूबी, पुलिस ने बच्चों को किया रेस्क्यू

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने मुंबई में हो रही भारी बारिश पर कहा, "मैं खुद मुंबई महानगरपालिका के आपदा नियंत्रण कक्ष में आया हूं... हमने अभी एक बैठक भी की है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आयुक्त से चर्चा की गई है... दोपहर में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ट्रेन, लोकल ट्रेन थोड़ी देरी से चल रही हैं... दादर टर्मिनल, CSMT, कुर्ला, सायन में अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें बेस्ट बस की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं... कुछ जगहों पर पेड़ गिरने की भी जानकारी मिली है, उन्हें जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यातायात में कोई दिक्कत न हो।"