मुंबई

VIDEO: मूसलाधार बारिश से मुंबई बेहाल, स्कूल बस डूबी, पुलिस ने बच्चों को किया रेस्क्यू

Mumbai Rains: मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते शहर के निचले इलाकों में भीषण जलभराव हुआ है। हालात को देखते हुए दोपहर 12 बजे के बाद की शिफ्ट में चलने वाले सभी स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 18, 2025

School Bus Stuck Mumbai Rains
Mumbai reels under heavy rain, school bus stranded in waterlogging

मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। आर्थिक राजधानी मुंबई में निचले इलाकों में सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। हालात को देखते हुए दोपहर 12 बजे के बाद की शिफ्ट में चलने वाले सभी स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत कोंकण के कई जिलों के लिए दो दिनों के लिए ‘रेड अलर्ट‘ जारी किया है।

सड़कों पर सैलाब, थम गई मुंबई की रफ्तार

मुंबई में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। दादर, माटुंगा, जुहू, अंधेरी, सांताक्रूज़, कुर्ला, सायन, भांडुप, विक्रोली, घाटकोपर, मलाड, गोरेगांव, कांदिवली समेत शहर के कई इलाकों के निचले इलाकों में पानी भर गया है। कुछ जगहों पर तो पानी कमर के ऊपर तक पहुंच गया है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। कुर्ला समेत कई स्टेशनों के पास पटरियां पानी में डूबी हुई हैं, जिससे लोकल ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: मुंबई में 48 घंटे का ‘रेड अलर्ट’, स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित, घर से बाहर न निकलने की सलाह
मुंबई
holiday declared in Mumbai schools

इसी बीच माटुंगा पुलिस स्टेशन के पास डॉन बॉस्को स्कूल (Don Bosco School) की एक बस बारिश के पानी में फंस गई। बस में छह छोटे बच्चे, दो महिला स्टाफ और चालक करीब एक घंटे तक फंसे रहे। इसकी सूचना मिलते ही माटुंगा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र पवार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर पुलिस स्टेशन ले आए।

बताया जा रहा है कि डॉन बॉस्को स्कूल बस सोमवार सुबह सायन के गांधी मार्केट में भीषण जलभराव में फंस गई, जिससे स्थिति विकट हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। मुंबई पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की हर जगह सराहना की जा रही है।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने मुंबई में हो रही भारी बारिश पर कहा, "मैं खुद मुंबई महानगरपालिका के आपदा नियंत्रण कक्ष में आया हूं... हमने अभी एक बैठक भी की है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आयुक्त से चर्चा की गई है... दोपहर में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ट्रेन, लोकल ट्रेन थोड़ी देरी से चल रही हैं... दादर टर्मिनल, CSMT, कुर्ला, सायन में अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें बेस्ट बस की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं... कुछ जगहों पर पेड़ गिरने की भी जानकारी मिली है, उन्हें जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यातायात में कोई दिक्कत न हो।"

Updated on:

18 Aug 2025 02:36 pm

Published on:

18 Aug 2025 02:31 pm

