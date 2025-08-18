Rain Alert: मुंबई पर अगले 3 घंटे भारी, मौसम विभाग ने जारी किया ‘रेड अलर्ट’, सड़कें-रेल पटरियां पानी में डूबीं

मुंबई ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, वाकोला ब्रिज पनबाई स्कूल साउथ चैनल और हयात जंक्शन पर एक फुट पानी जमा हो गया है। खार सबवे में आधा फुट पानी भर गया है, जिसके कारण यातायात धीमी गति से चल रहा है। जुहू गली बर्फीवाला रोड, डी एन नगर (अंधेरी) पर एक फुट पानी जमा है और वहां भी यातायात धीमी गति से चल रहा है। पानी भरने की वजह से हिंदमाता जंक्शन (भोईवाडा) पर यातायात धीमी रफ्तार से चल रहा है। दादर टीटी टोटल शोरूम दक्षिण चैनल पर 1 से डेढ़ फुट पानी जमा होने के कारण यातायात धीमी गति से चल रहा है। वडाला फ्री-वे पर पुल क्रमांक 220 से 248 उत्तर चैनल तक सड़क पर पानी भर गया है, जिससे यातायात सुस्त रफ्तार से चल रहा है। गांधी मार्केट उत्तर चैनल और दक्षिण चैनल (माटुंगा) में एक से डेढ़ फुट पानी जमा है और वहां भी यातायात धीमी गति से हो रहा है। किंग्स सर्कल गांधी मार्केट (माटुंगा) पर करीब ढाई से तीन फुट पानी भरने की वजह से यातायात को अरोरा जंक्शन से डायवर्ट किया गया है।