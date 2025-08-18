Rain Alert: मुंबई पर अगले 3 घंटे भारी, मौसम विभाग ने जारी किया ‘रेड अलर्ट’, सड़कें-रेल पटरियां पानी में डूबीं

मुंबई और इसके उपनगरों में सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश जारी है। इससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिनमें दादर, माटुंगा, जुहू, अंधेरी, सांताक्रूज, कुर्ला, सायन, भांडुप, विक्रोली, घाटकोपर, मलाड और गोरेगांव समेत कई इलाके शामिल हैं। अंधेरी सबवे पर दो से ढाई फीट पानी जमा होने के कारण दोनों चैनल बंद कर दिए गए हैं। यातायात को गोखले ब्रिज और ठाकरे ब्रिज के रास्ते डायवर्ट किया गया है। मुंबई की लाइफ-लाइन लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हुईं।
मौसम विभाग (आईएमडी) ने मुंबई और मुंबई उपनगर में आज दोपहर 1 बजे तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताते हुए ‘रेड अलर्ट’ (Mumbai Nowcast Warning) जारी किया है। आईएमडी के अनुसार, आज मुंबई महानगर में लगातार बारिश जारी रहेगी और बीच-बीच में कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी होगी।
बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने लोगों से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है।
मध्य और पश्चिमी रेल मार्गों पर कई स्थानों पर पटरियों पर जलभराव होने के कारण मुंबई की उपनगरीय रेल सेवाएं भी प्रभावित हुईं। मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर माटुंगा, सायन, कुर्ला में पटरियों पर जलभराव देखा गया। यात्रियों ने शिकायत की है कि लोकल ट्रेनें 10-15 मिनट की देरी से चल रही हैं।
आईएमडी ने मुंबई में तीन दिन भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि, विभाग ने बुधवार से बारिश का जोर कम होने का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार, रविवार सुबह साढ़े आठ बजे से सोमवार सुबह साढ़े पांच बजे के बीच मुंबई के कई हिस्सों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई।
मुंबई ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, वाकोला ब्रिज पनबाई स्कूल साउथ चैनल और हयात जंक्शन पर एक फुट पानी जमा हो गया है। खार सबवे में आधा फुट पानी भर गया है, जिसके कारण यातायात धीमी गति से चल रहा है। जुहू गली बर्फीवाला रोड, डी एन नगर (अंधेरी) पर एक फुट पानी जमा है और वहां भी यातायात धीमी गति से चल रहा है। पानी भरने की वजह से हिंदमाता जंक्शन (भोईवाडा) पर यातायात धीमी रफ्तार से चल रहा है। दादर टीटी टोटल शोरूम दक्षिण चैनल पर 1 से डेढ़ फुट पानी जमा होने के कारण यातायात धीमी गति से चल रहा है। वडाला फ्री-वे पर पुल क्रमांक 220 से 248 उत्तर चैनल तक सड़क पर पानी भर गया है, जिससे यातायात सुस्त रफ्तार से चल रहा है। गांधी मार्केट उत्तर चैनल और दक्षिण चैनल (माटुंगा) में एक से डेढ़ फुट पानी जमा है और वहां भी यातायात धीमी गति से हो रहा है। किंग्स सर्कल गांधी मार्केट (माटुंगा) पर करीब ढाई से तीन फुट पानी भरने की वजह से यातायात को अरोरा जंक्शन से डायवर्ट किया गया है।
भारी बारिश के बीच मुंबई के चिरा बाजार इलाके में एक इमारत की सीढ़ी का एक हिस्सा गिरने से तीन लोग घायल हो गए।