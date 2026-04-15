मुंबई में पार्किंग विवाद में रिटायर्ड कर्मचारी की पीट-पीटकर हत्या, पत्नी मदद के लिए चीखती रही

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को दादर टीटी ब्रिज के पास पार्किंग विवाद के चलते हुए हमले में वरिष्ठ नागरिक नरेश वाघेला की मौत हो गई। वाघेला ने वाहन को खड़ा करने के तरीके पर आपत्ति जताई थी, जिसके चलते आरोपियों के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। यह कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों आरोपियों ने वाघेला पर उनकी पत्नी के सामने हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वाघेला की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है।