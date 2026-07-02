साकीनाका मैनहोल मौत को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने बताया ‘गैर-इरादतन हत्या’, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

इस हादसे ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) पर तीखा हमला बोला। दरअसल, पटोले ने पत्रकारों से कहा कि सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र की यह महायुति सरकार और उनके नेतृत्व वाला नगर निगम मुंबई के लोगों की और कितनी जानें लेना चाहता है? पहले शुरुआती बारिश में बस पर पेड़ गिरने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई और अब खुला मैनहोल एक और जान ले गया। भ्रष्टाचार में डूबे प्रशासन और सरकार की वजह से आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं।'