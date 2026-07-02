साकीनाका हादसा: असिस्टेंट कमिश्नर समेत बीएमसी के 4 अधिकारी सस्पेंड! भारी बारिश के बीच लापरवाही पर बड़ा एक्शन

मुंबई में भारी बारिश के बीच एक बार फिर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दीं। अंधेरी ईस्ट के साकीनाका इलाके में एक खुले मैनहोल (गटर) में गिरने से 60 साल के एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया है और 'एल' वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर समेत चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। हर साल मानसून में जब किसी बेगुनाह की जान जाती है, तो जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए आनन-फानन में कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सस्पेंशन से मुंबई की सड़कें सुरक्षित हो जाएंगी? 'एल' वार्ड में पिछले कई महीनों से ड्रेनेज और सड़कों के काम में लापरवाही की शिकायतें आ रही थीं, फिर भी सीनियर ऑडिटर्स और विजिलेंस टीम सोई हुई थी।