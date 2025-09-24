Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

गर्भवती महिला से हैवानियत की सारी हदें पार, पेट में ही मर गया बच्चा

Mumbai Crime: आरोप है कि ससुरालवालों ने पीड़ित महिला को मायके से 6 करोड़ रुपये लाने के लिए दबाव बनाया। जब उसने बात नहीं मानी तो उसे कई महीनों तक प्रताड़ित किया गया।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 24, 2025

Mumbai Woman crime
(फोटो सोर्स: एआई जेनरेटेड)

मुंबई (Mumbai Crime) से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। माहिम पुलिस (Mahim News) ने एक विवाहिता के पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि ससुरालवालों ने पीड़ित महिला को मायके से 6 करोड़ रुपये लाने के लिए इतना प्रताड़ित किया कि उसका गर्भपात हो गया।

दहेज में मांगे 21 लाख कैश और BMW कार

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला का विवाह पिछले साल दिसंबर में माहिम के एक लकड़ी व्यापारी से हुआ था। शादी से पहले ससुरालवालों ने दहेज के रूप में 21 लाख रुपये नकद और एक बीएमडब्ल्यू कार की मांग की थी। हालांकि पीड़िता के परिवार ने 11 लाख रुपये नकद, 165 तोला सोना, 2 किलो चांदी और एक कार दी थी। इतना ही नहीं, इस्लाम जिमखाना में 3 करोड़ रुपये खर्च कर भव्य शादी भी की।

ये भी पढ़ें

MBBS में दाखिला लेने जाना था, लेकिन फंदे से झूल गया 19 साल का अनुराग, नीट में था 99.99 पर्सेंटाइल
मुंबई
NEET Anurag Borkar Suicide

6 करोड़ लाने का दबाव बनाया

शादी के शुरुआती कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन इसके बाद ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आया। पति, सास, ससुर और तलाकशुदा ननद ने पीड़िता को मायके से 6 करोड़ रुपये लाने के लिए दबाव डालना शुरू किया। ताकि पति के कारोबार को बढ़ाने में मदद हो सके। इस बीच पीड़िता गर्भवती हुई तो हैवानों की प्रताड़ना और बढ़ गई।

पेट पर मारी लात, हुआ गर्भपात!

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया। जब उसने विरोध किया तो पति ने बेरहमी से मारपीट की, यहां तक कि उसके पेट पर भी लात मारी और घर से निकाल दिया। इस अमानवीय कृत्य की वजह से उसका गर्भपात हो गया।

आखिरकार पीड़िता के मायके वालों ने बेटी को न्याय दिलाने के लिए माहिम पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना एक बार फिर समाज में दहेज की कुप्रथा और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को उजागर करती है।

ये भी पढ़ें

Shocking! नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया, अश्लील वीडियो बनाया, फिर 8 युवकों ने किया गैंगरेप
मुंबई
Maharashtra girl rape case

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Sept 2025 07:50 pm

Published on:

24 Sept 2025 07:33 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / गर्भवती महिला से हैवानियत की सारी हदें पार, पेट में ही मर गया बच्चा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.