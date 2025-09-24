गर्भवती महिला से हैवानियत की सारी हदें पार, पेट में ही मर गया बच्चा

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला का विवाह पिछले साल दिसंबर में माहिम के एक लकड़ी व्यापारी से हुआ था। शादी से पहले ससुरालवालों ने दहेज के रूप में 21 लाख रुपये नकद और एक बीएमडब्ल्यू कार की मांग की थी। हालांकि पीड़िता के परिवार ने 11 लाख रुपये नकद, 165 तोला सोना, 2 किलो चांदी और एक कार दी थी। इतना ही नहीं, इस्लाम जिमखाना में 3 करोड़ रुपये खर्च कर भव्य शादी भी की।