गर्भवती महिला से हैवानियत की सारी हदें पार, पेट में ही मर गया बच्चा

मुंबई (Mumbai Crime) से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। माहिम पुलिस (Mahim News) ने एक विवाहिता के पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि ससुरालवालों ने पीड़ित महिला को मायके से 6 करोड़ रुपये लाने के लिए इतना प्रताड़ित किया कि उसका गर्भपात हो गया।
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला का विवाह पिछले साल दिसंबर में माहिम के एक लकड़ी व्यापारी से हुआ था। शादी से पहले ससुरालवालों ने दहेज के रूप में 21 लाख रुपये नकद और एक बीएमडब्ल्यू कार की मांग की थी। हालांकि पीड़िता के परिवार ने 11 लाख रुपये नकद, 165 तोला सोना, 2 किलो चांदी और एक कार दी थी। इतना ही नहीं, इस्लाम जिमखाना में 3 करोड़ रुपये खर्च कर भव्य शादी भी की।
शादी के शुरुआती कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन इसके बाद ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आया। पति, सास, ससुर और तलाकशुदा ननद ने पीड़िता को मायके से 6 करोड़ रुपये लाने के लिए दबाव डालना शुरू किया। ताकि पति के कारोबार को बढ़ाने में मदद हो सके। इस बीच पीड़िता गर्भवती हुई तो हैवानों की प्रताड़ना और बढ़ गई।
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया। जब उसने विरोध किया तो पति ने बेरहमी से मारपीट की, यहां तक कि उसके पेट पर भी लात मारी और घर से निकाल दिया। इस अमानवीय कृत्य की वजह से उसका गर्भपात हो गया।
आखिरकार पीड़िता के मायके वालों ने बेटी को न्याय दिलाने के लिए माहिम पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना एक बार फिर समाज में दहेज की कुप्रथा और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को उजागर करती है।