मुंबई को दहलाने की साजिश नाकाम, दो आतंकी गिरफ्तार, हथियार और IED बनाने का सामान भी बरामद

मुंबई में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए आइएसआइएस (ISIS Terrorist Arrest) से जुड़े पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें शामिल दो आतंकी मुंबई में बड़ा हमला करने की साजिश का हिस्सा थे। पुलिस ने बताया कि आफताब अंसारी (Aaftab Ansari) और सुफियान खान (Sufiyan Khan) नाम के दोनों आतंकियों को दिल्ली रेलवे स्टेशन से उस वक्त पकड़ा गया, जब वे मुंबई जाने की तैयारी कर रहे थे।